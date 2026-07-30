UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen in voller Breite übertroffen, schrieb Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung bleibe zu niedrig./mis/rob/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 31,55EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mate Nemes

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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