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    NanoRepro AG: Jahresabschluss 2025 – Umsatz von 16 Mio. EUR, Wachstumskurs

    NanoRepro legt den geprüften Abschluss 2025 vor, präsentiert erstmals einen VSME-Nachhaltigkeitsbericht und zeigt deutliche Fortschritte bei Umsatz, Ergebnis und CO2-Reduktion.

    NanoRepro AG: Jahresabschluss 2025 – Umsatz von 16 Mio. EUR, Wachstumskurs
    Foto: adobe.stock.com
    • NanoRepro AG veröffentlicht den geprüften HGB-Einzelabschluss 2025 und legt erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem VSME‑Standard vor.
    • Konsolidierter Gruppengesamtumsatz 2025 (NanoRepro AG + vollkonsolidierte Paedi Protect AG) beträgt rund 16 Mio. EUR; Paedi Protect erzielte 11,7 Mio. EUR, NanoRepro als Holding 4,33 Mio. EUR.
    • Pro‑forma-Gruppenhalbjahresumsatz für H1 2026 liegt bei knapp 13 Mio. EUR und damit rund 26 % über dem Vorjahreszeitraum.
    • Operative Kosten im Kerngeschäft wurden deutlich gesenkt; Ergebnisverbesserung auf Holdingebene (EBITDA 2025: -1,92 Mio. EUR vs. -3,57 Mio. EUR 2024) und liquide Mittel von ca. 7,75 Mio. EUR zum Bilanzstichtag.
    • Nachhaltigkeitsfortschritt: Gesamtemissionen halbiert auf 199,8 t CO2e (Vorjahr 398,5 t CO2e), hauptsächlich durch Verlagerung von Luftfracht auf emissionsärmere Transportwege; Bericht stützt die UN‑Global‑Compact‑Communication on Progress.
    • Konzernabschluss inkl. Lagebericht (einschließlich Paedi Protect) wird am 30. Oktober 2026 veröffentlicht; ab Oktober verstärkt Mike Eckel als neuer Finanzvorstand das erweiterte Führungsteam.

    Der Kurs von NanoRepro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9000EUR das entspricht einem Minus von -2,56 % seit der Veröffentlichung.


    NanoRepro

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    ISIN:DE0006577109WKN:657710
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