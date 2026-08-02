Stürzen AMD & SanDisk noch tiefer in die Krise? Was kann Novo-Rivale Eli Lilly?

Die Anteile von Software-Unternehmen hatten in den vergangenen Monaten bei Anlegerinnen und Anlegern aufgrund der Furcht vor einer Disruption durch KI einen schweren Stand. Dazu kaum außerdem, dass Investoren für den Kauf von KI-Hardware-Titeln auf Leerverkaufspositionen bei Softwaretiteln setzten, was den Verkaufsdruck zusätzlich verstärkt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beim einstigen Überflieger Palantir führte das zu Verlusten von knapp 31 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel. Verglichen mit früheren Kursrekorden halbierte sich die Aktie zeitweise sogar – und trotzdem ist sie noch immer eine der teuersten innerhalb des KI-Software-Stacks.

Für 2026 ist Palantir mit rund dem 84-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, selbst für das kommende Geschäftsjahr steht ein KGV von fast 60 zu Buche, was um das 2,5-Fache über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis ist mit 1,63 nicht attraktiv. Die Schwierigkeiten der Aktie könnten also anhalten, wenn es Palantir nicht gelingt aufzuzeigen, dass man noch schneller als in der Vergangenheit dazu in der Lage ist, in die vom Markt großzügig gewährten Bewertungsvielfache hineinzuwachsen.

Von Analystinnen und Analysten gefordert ist gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum von 81,0 Prozent auf 1,81 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 0,35 US-Dollar belaufen, was mehr als eine Verdopplung und ein Schritt in die richtige Richtung wäre.

Am Optionsmarkt wird mit großer Mehrheit auf einen nach den Zahlen steigenden Aktienkurs gewettet. 66,5 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Put-Amtiel von 33,5 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 11,4 Prozent, das ist ein für die Aktie leicht überdurchschnittlicher Wert.

Dienstag, 04. August: AMD

Waren Halbleiteraktien in der ersten Jahreshälfte noch die heißeste und erfolgreichste Börsenwette, kämpften sie in den vergangenen Wochen mit heftigen Verlusten. Aus dem Ruder geratene Unternehmensbewertungen, technisch heiß gelaufene Kursverläufe und die Furcht vor einem Höhepunkt des Hardware- und Margenbooms zwangen die Branche in die Krise.

Diese kulminierte in der vergangenen Woche mit dem Notverkauf des von Leopold Aschenbrenner verantworteten KI-Hedgefonds Situational Awareness und brachte auch die Aktie von AMD an ihre Grenzen, die sich zwar lange verhältnismäßig gut hielt, inzwischen mit der 50-Tage-Linie aber eine erste wichtige Unterstützung aufgeben musste.

Grundsätzlich läuft es für den Nvidia-Rivalen allerdings gut. Die KI-Produkte des Unternehmens, allen voran die Beschleuniger der Instinct-Reihe avancieren inzwischen zu von Großkunden wie Anthropic gefragten Verkaufsschlagern. Das stützt die These, dass AMD der aktuell am dichtesten auf Nvidia aufgerückte Rivale sein könnte. Auf diesen Ruf ist das Papier allerdings auch dringend angewiesen, denn bei fast allen Bewertungsvielfachen handelt AMD inzwischen um mehr als das Doppelte über den Niveaus von Nvidia – allen voran beim KGV wo sich Vielfache von 64 und 22 gegenüber stehen.

AMD muss Investoren am Dienstag also triftige Gründe liefern, inwiefern dieser Aufschlag gegenüber dem Branchenprimus gerechtfertigt ist. Erwartet wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 11,31 Milliarden US-Dollar und ein Gewinnergebnis von 1,61 US-Dollar pro Aktie. Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr entspräche das Steigerungen um 47,1 beziehungsweise 235,4 Prozent.

Auch bei AMD sind die Optimistinnen und Optimisten in der Mehrzahl, die Call-Quote liegt hier bei 59,4 Prozent. Gleichzeitig lieferte die Aktie in den zurückliegenden Quartalen sehr unterschiedliche Reaktionen zwischen -17,3 bis +18,6 Prozent. Für dieses Mal sind ±9,9 Prozent eingepreist.

Mittwoch, 05. August: Eli Lilly

Im Windschatten von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten gelangen auch Titeln aus der Biotechnologiebranche eine bemerkenswerte Rallye. In den vergangenen 12 Monaten legte der Nasdaq Biotechnology Index um 40,4 Prozent zu. Damit kann er dem Philadelphia Semiconductor Index (+110,3 Prozent) zwar nicht das Wasser reichen, allerdings steigerten sich Biotechnologiewerte mit einer für Anlegerinnen und Anlegern beherrschbareren Volatilität.

Mit einem Plus von 55,2 Prozent auf Jahressicht gelang Eli Lilly ein besonders großer Erfolg. Der Rivale von Novo Nordisk profitiert vom anhaltenden Boom bei Abnehmpräparaten und nicht zuletzt auch von den Handelshemmnissen, welche die Trump-Regierung erlassen hatten. Von Margensorgen wie Novo Nordisk ist Eli Lilly nicht im selben Ausmaß betroffen.

Die gegenwärtig starke Ertragssituation nutzt der forschungsstarke Konzern außerdem dazu, sich mit zahlreichen Zukäufen für die Zukunft zu wappnen. Zuletzt sorgte die Übernahme von AtaiBeckley für 3,8 Milliarden US-Dollar für Aufmerksamkeit, den Eli Lilly wagt damit den Schritt in den Markt für psychedelische Wirkstoffe, von den sich vor allem bei der Behandlung von psychischen und affektiven Erkrankungen große Erfolge erhofft werden.

Die Unternehmensbewertung ist mit einem KGVe 2026 von 33,3 und einem Kursgewinnwachstumsverhältnis von 1,47 zwar weit fortgeschritten, allerdings bietet Eli Lilly ein Umsatzwachstum wie derzeit kaum ein anderes Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 33,0 Prozent auf 20,69 Milliarden US-Dollar gerechnet, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 6,31 auf 6,58 US-Dollar geklettert sein. Das liegt deutlich unter dem Umsatzwachstum, dürfte aber die Übernahme- und Integrationskosten der zuletzt getätigten Zukäufe enthalten.

Bei Eli Lilly hat sich eine überwältigende Mehrheit von 71,5 Prozent der Optionsmarktteilnehmenden gegen fallende Kurse abgesichert. Auf Wetten für steigende Kurse entfallen nur 28,5 Prozent der am Freitag auslaufenden Optionen – und das, obwohl sich die Aktie zuletzt vier Mal hintereinander nach den Zahlen steigern konnte. Die implizierte Kursreaktion liegt bei bis zu 7,5 Prozent.

Mittwoch, 05. August: SanDisk

Zu den gefragtesten Halbleiterwerten gehörten die Hersteller von Speicherchips, da es hier zu einer noch nie dagewesenen Angebotskrise gekommen ist. Begrenzte Fertigungskapazitäten treffen angesichts des rasanten Ausbaus von KI-Rechenzentren auf eine schier unbegrenzte Nachfrage.

Dementsprechend hoch ist aktuell die Preissetzungsmacht von Herstellern wie Micron, SanDisk und SK Hynix. Gleichzeitig erhoffen sich Investoren, dass die einst hohe Zyklizität der Branche ein Ende gefunden hat, nach dem die Hersteller immer häufiger auch langfristige Lieferverträge schließen können – bislang wurde häufig zu Spotmarktpreisen verkauft, was die Kunden die Preise bestimmen ließ. Dieses Machtverhältnis hat sich jetzt umgekehrt.

Trotzdem ist die Branche nicht frei von Zweifeln. Investoren beginnen, die Nachhaltigkeit der Ausgaben von Hyperscalern wie Alphabet, Meta Platforms und Oracle anzuzweifeln, nachdem sich die Schulden hier immer höher türmen und die Barmittelzuflüsse ihr Vorzeichen wechseln. Außerdem wächst die Konkurrenz aus China, wieder Börsengang von CXMT bewiesen hat. Zusätzliche Produktionskapazitäten könnten das Angebotsverhältnis also wieder verbessern, somit aber auch zu Margendruck führen – vor allem SanDisk könnte betroffen sein, denn anders als bei Micron, Samsung oder SK Hynix wird hier nur Massen-, vor allem Flash-, aber eben kein Arbeitsspeicher, wie er für GPUs benötigt wird, hergestellt.

Noch überwiegt jedoch der Rückenwind, sodass SanDisk, dessen Aktie zuletzt fast 60 Prozent an Wert verloren hat, gegenüber dem Stand vor einem Jahr aber noch immer mit einem Plus von 2.730 Prozent notiert, vor einem weiteren erfolgreichen Quartal stehen dürfte. Bei den Erlösen wird mit einem Wachstum von 341,6 Prozent auf 8,39 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim Gewinn pro Aktie könnte es zu einem unfassbaren Gewinnanstieg um 11.803 Prozent auf 34,52 US-Dollar gekommen sein – dieser lag noch vor einem Jahr bei gerade mal 0,29 US-Dollar.

Bei SanDisk brauchten Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Wochen einen starken Magen und gute Nerven – das gilt auch für die Zahlen am Mittwoch, denn eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 18,9 Prozent. Das liegt um das Doppelte über den Werten aus den vergangenen Quartalen. Dabei sind die Bullen mit einer Call-Quote von 52,7 Prozent nur knapp in der Mehrheit.

Donnerstag, 06. August: Constellation Energy

Nicht nur Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte wurden in den zurückliegenden Wochen in Zweifel gezogen, auch gegenüber Titeln aus der Versorgerbranche wuchs die Skepsis – gegenwärtig wird in Erwartung eines Anhalten des KI-Booms kräftig investiert, weil das Energieangebot kaum mit der Nachfrage Schritt hält, doch sollte es zu einem Platzen der Investitions- und Spekulationsblase kommen, könnten Kraftwerkskapazitäten schnell ungenutzt sein und hohe Kosten verursachen.

Hiervon wären Versorger mit einem konventionellen Kraftwerksportfolio wie dem von Constellation Energy, wo aktuell auch kräftig in nukleare Kapazitäten investiert wird, besonders stark betroffen, weil ihre Investitionskosten deutlich höher liegen als die von Versorgern wie NextEra Energy, wo überwiegend auf Strom aus erneuerbaren Energien gesetzt wird. Dazu kommt außerdem die wachsende Konkurrenz durch die Hyperscaler selbst, weil diese aufgrund der maroden Energieinfrastruktur in den USA immer häufiger darauf setzen, ihren Strom direkt vor Ort zu erzeugen.

Trotz rekordhoher Energie- und Strompreise ist die US-Versorgerbranche daher inzwischen hinter die Gesamtmarktentwicklung zurückgefallen. Der vielbeachtete Branchen-ETF State Street Utilites Select Sector hat in 12 Monaten nur 3,5 Prozent zulegt, die Aktie von Constellation Energy, das als einer der ersten Kraftwerksbetreiber einen öffentlichkeitswirksamen Liefervertrag zum Betrieb von Rechenzentren abgeschlossen hatte, notiert sogar mit einem Minus von knapp einem Viertel.

Die am Donnerstag in der Vorbörse erwarteten Quartalszahlen müssen daher für neuen Schwung sorgen. Erwartet wird ein Anstieg der Erlöse von 6,1 auf 7,81 Milliarden US-Dollar (+28,0 Prozent), der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 1,91 auf 2,40 US-Dollar geklettert sein (+25,7 Prozent).

Investoren am Optionsmarkt wetten mehrheitlich auf einen Erfolg der Ergebnispräsentation. Auf die Call-Seite entfallen aktuell 61,3 Prozent der am Freitag auslaufenden Optionen. Die eingepreiste Kursreaktion beläuft sich dabei auf 7,6 Prozent.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 02. August, 10:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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