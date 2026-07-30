WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Medios von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Yannik Siering verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die gesenkten Jahresziele des Pharmaunternehmens aufgrund von Preisdruck und regulatorischem Gegenwind. Die versprochene Ausweitung der Marge verschiebe sich auf das Jahr 2027./ck/rob/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 10,90EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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