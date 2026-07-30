EU erschwert ukrainischen Männern die Flucht vor dem Krieg
Für Sie zusammengefasst
- EU erschwert ukrainischen Männern die Flucht
- Wehrfähige Ukrainer verlieren Aufnahmeregeln
- Beschluss des Rates stoppt vereinfachte Aufnahme
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU erschwert ukrainischen Männern die Flucht vor dem Krieg gegen Russland. Wehrfähige Ukrainer profitieren in Deutschland und anderen Mitgliedsländern künftig nicht mehr von vereinfachten Aufnahmeregeln, wie ein Sprecher nach einem entsprechenden Beschluss des Rates der Mitgliedstaaten sagte./tre/DP/jha
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