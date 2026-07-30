JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die angehobenen Jahresziele des Pharmakonzerns für 2026. Der über den Erwartungen herausgekommene Umsatz im zweiten Quartal - angetrieben durch das Medikament Dupixent - habe für eine Gewinnüberraschung gesorgt, erklärte er./ck/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,00 % und einem Kurs von 73,70EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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