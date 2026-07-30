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    Green Bridge gibt den Abschluss einer öffentlichen „Best-Efforts“-Emissionsrunde von Einheiten im Wert von rund 4 Mio. C$ bekannt

    Green Bridge gibt den Abschluss einer öffentlichen „Best-Efforts“-Emissionsrunde von Einheiten im Wert von rund 4 Mio. C$ bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

     

    Vancouver, Kanada – 30. Juli 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte öffentliche „Best-Efforts“-Emission von 32.006.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,125 C$ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 4.000.750 C$ (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Stifel Canada als alleiniger Agent und Bookrunner (der „Agent“) durchgeführt.

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem Aktienkaufwarrant für Stammaktien (jeweils ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Datum dieser Mitteilung zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,155 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden, vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten Ereignissen. Die Warrants unterliegen einer am Datum dieser Mitteilung zwischen dem Unternehmen und der Endeavor Trust Corporation geschlossenen Warrant-Vereinbarung.

     

    Das Unternehmen gewährte dem Agent eine Option zum Verkauf von bis zu weiteren 6.000.000 Einheiten, Stammaktien, Warrants oder einer beliebigen Kombination davon zum Emissionspreis (die „Option des Agents“). Die Option des Agents kann nach alleinigem Ermessen des Agents jederzeit bis zum 29. August 2026 ganz oder teilweise ausgeübt werden.

     

    Das Angebot erfolgte gemäß einem Prospektnachtrag zum bestehenden Basisprospekt der Gesellschaft vom 22. Juni 2026 in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung. Wie zwischen dem Unternehmen und dem Agent vereinbart, unterlag das Angebot einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act sowie anderer Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, vorausgesetzt, dass in keiner dieser Jurisdiktionen eine Prospektpflicht oder eine vergleichbare Auflage entstand.

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