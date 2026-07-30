🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax hält 25.500 nach Inflationsdaten - Adidas brechen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gewinnt 0,2 Prozent und steht bei 25.515 Punkten
    • Verbraucherpreise stiegen im Juli um 2,8 Prozent
    • Adidas-Aktie bricht um mehr als 18 Prozent ein
    Aktien Frankfurt - Dax hält 25.500 nach Inflationsdaten - Adidas brechen ein
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch nach Inflationsdaten aus Deutschland hat sich der hiesige Aktienmarkt am Donnerstag gut behauptet. Der Dax gewann am Nachmittag 0,2 Prozent auf 25.515 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte leicht im Plus bei 32.051 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 1,0 Prozent nach oben.

    Angesichts der Sorgen über KI-Kosten und der neuen gegenseitigen Angriffe im US-Iran-Konflikt sei die Stimmung auf dem Parkett verhalten, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Selbst die ausgebliebene Zinsanhebung durch die US-Notenbank könne nicht für neue Euphorie sorgen, weil man davon ausgehe, dass das Stillhalten nur vorläufig sei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    28.264,96€
    Basispreis
    26,31
    Ask
    × 8,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.480,82€
    Basispreis
    3,17
    Ask
    × 8,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach dem Auslaufen des Tankrabatts sind die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 2,8 Prozent sprunghaft gestiegen. Dass die Inflationsrate zugelegt habe, müsse angesichts des Ölpreisanstiegs nicht verwundern, erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Beim Blick auf die Kerninflation - also die Teuerung ohne Nahrungsmittel und Energie - gebe es hingegen eine kleine Überraschung. Denn hier sei der Wert von 2,5 auf 2,4 Prozent gesunken, so Gitzel.

    Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten griff das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik an.

    Im Fokus stehen die Aktien von Adidas mit einem Kurseinbruch von mehr als 18 Prozent angesichts einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung des Sportartikelherstellers im zweiten Quartal. Analyst James Grzinic von Jefferies sprach von einer unerwartet deutlichen Steigerung der operativen Kosten. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher in den Hintergrund.

    Nach einem trägen Jahresstart konnte Symrise im zweiten Quartal aus eigener Kraft wieder wachsen. Die Jahresziele bestätigte der Hersteller von Duftstoffen und Aromen. Die Aktien gewannen an der Dax-Spitze 4,8 Prozent.

    Der Münchner Triebwerksbauer MTU legte dank eines brummenden Wartungsgeschäfts im zweiten Quartal stärker zu als gedacht. Vorstandschef Johannes Bussmann hob seine Prognose für den freien Barmittelzufluss etwas an. Die MTU-Papiere zeigten sich zuletzt kaum verändert.

    Anzeichen einer Geschäftsbelebung bescherten der Siltronic -Aktie mit plus 11 Prozent kräftigen Rückenwind. Die Indikation einer Erholung im Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern sei positiv und sollte den zuletzt gefallenen Aktienkurs stützen, schrieb Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies.

    Knorr-Bremse erhöhte nach einem robusten ersten Halbjahr den Ausblick für das laufende Jahr. Die Papiere verloren dennoch 5,8 Prozent. Die neuen Ziele bis 2030 böten kaum Impulse, hieß es von der DZ Bank.

    Die Anteile des Staplerherstellers und Lagerhaus-Spezialisten Kion sanken nach der Zahlenvorlage um 6,6 Prozent. Für Nemetschek ging es nach den Quartalszahlen um 9,4 Prozent bergab, womit die Papiere des Bausoftwareherstellers ihrem zuletzt starken Lauf Tribut zollten./edh/jha/

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 355,4 auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +23,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 6,81 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -10,09 %/+86,60 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Dax hält 25.500 nach Inflationsdaten - Adidas brechen ein Auch nach Inflationsdaten aus Deutschland hat sich der hiesige Aktienmarkt am Donnerstag gut behauptet. Der Dax gewann am Nachmittag 0,2 Prozent auf 25.515 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte leicht im Plus bei 32.051 Zählern. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     