DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal von 94 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz eines operativ soliden zweiten Quartals bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten verhalten, ebenso der Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Ergebnisprognose durch das Unternehmen sei primär auf Sondereffekte zurückzuführen, weshalb er an seiner neutralen Einschätzung festhalte./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 89,55EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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