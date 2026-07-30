JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe die Erwartungen mit den Gewinnmargen deutlich übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei positiv für den Anlagehintergrund./mis/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,78 % und einem Kurs von 281,3EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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