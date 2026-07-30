JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe die Erwartungen mit den Gewinnmargen deutlich übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei positiv für den Anlagehintergrund./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,78 % und einem Kurs von 281,3EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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