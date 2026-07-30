JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,06 % und einem Kurs von 23,68EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

