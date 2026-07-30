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    USA

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    Private Einkommen und Konsumausgaben steigen weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Einkommen erhöhten sich im Juni nur um 0,2 Prozent
    • Konsumausgaben stiegen im Juni um 0,3 Prozent
    • PCE-Inflation sank im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent
    USA - Private Einkommen und Konsumausgaben steigen weniger als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen und die Konsumausgaben weniger gestiegen als erwartet. Im Juni legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch um 0,7 Prozent zugelegt.

    Die privaten Konsumausgaben stiegen im Juni um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um 0,9 Prozent zugelegt.

    Der Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 3,7 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate bei 4,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Rückgang erwartet. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, fiel leicht auf 3,3 Prozent. Auch dies hatten Analysten prognostiziert.

    Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet./jsl/jkr/he







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