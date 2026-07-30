Private Einkommen und Konsumausgaben steigen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die privaten Einkommen und die Konsumausgaben weniger gestiegen als erwartet. Im Juni legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch um 0,7 Prozent zugelegt.

Die privaten Konsumausgaben stiegen im Juni um 0,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um 0,9 Prozent zugelegt.