FREmedica gibt die Einführung des Wellness-Programms NIKKI Lyme über das Netzwerk von Ergopathics bekannt

VANCOUVER, British Columbia, 30. Juli 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ) (OTC: FRECF) („Frequency“) teilt mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FREmedica Technologies Inc. („FREmedica“ oder das „Unternehmen“) die Markteinführung ihres Wellness-Programms NIKKI Lyme über die Firma Ergopathics bekannt gegeben hat.

Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung, die auf Empfehlungsmarketing basiert, wird Ergopathics das Wellness-Programm NIKKI Lyme für Therapeuten zugänglich machen, bei denen die frequenzbasierte Bewertungstechnik von Ergopathics zum Einsatz kommt. Die Therapiezentren können selbständig entscheiden, ob sie NIKKI den Patienten empfehlen oder anbieten. Die Vereinbarung beinhaltet keine Mindestabnahmeverpflichtungen, keine Teilnahmegarantie seitens der Therapiezentren und auch keine Absatzgarantien. Ergopathics hat bei seinen Kunden eine Umfrage durchgeführt und sehr positive Rückmeldungen erhalten, die darauf hindeuten, dass NIKKI in den entsprechenden Therapiezentren zum Einsatz kommen wird.

Ergopathics betreut derzeit ein Netzwerk mit mehr als 7.000 Therapieeinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Über die Einführung erhält FREmedica die Gelegenheit, NIKKI den Therapeuten im Netzwerk vorzustellen. Der Zugang zum Netzwerk bedeutet allerdings nicht, dass alle Therapiezentren zugesagt haben, NIKKI zu verwenden oder zu empfehlen. Die entsprechenden Therapiezentren nutzen bereits frequenzbasierte Wellness-Programme zur Ermittlung von gesundheitlichen Problemen, und NIKKI bietet die gleichen frequenzbasierten Wellness-Programme, um den Heilungsprozess zu unterstützen.

„Diese Einführung ist ein wichtiger kommerzieller Meilenstein für NIKKI“, so Stephen Davis von Frequency Exchange Corp. „Die Geschäftsbeziehung bietet Ergopathics mit NIKKI das fehlende Puzzleteil zu den diagnostischen Methoden, die den Therapieeinrichtungen im Netzwerk aktuell angeboten werden. Es ist die erste einer ganzen Reihe von Partnerschaften, bei denen NIKKI die Lücke zwischen dem Tracking von Gesundheitsproblemen und deren Bewältigung schließt.“

Im ersten Rollout wird der Fokus auf dem Wellness-Programm NIKKI Lyme liegen. Vorbehaltlich einer positiven Marktakzeptanz und der Fortsetzung der kommerziellen Empfehlungskooperation können die Unternehmen die Einführung weiterer NIKKI-Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Energie und Regeneration prüfen. Jeder Mensch ist irgendwann in seinem Leben von Schlafproblemen und Stress betroffen, und diese Themen wirken auf vielen Ebenen auf unser Leben ein.