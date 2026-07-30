Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot

Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 23,38 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +14,99 %/+19,25 % bedeutet.