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    Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot

    Für Sie zusammengefasst
    • Ennoconn erhielt nach Pflichtangebot keine Mehrheit
    • Knapp 12,3 Millionen Aktien angedient 19,5 Prozent
    • Vorstand riet Ablehnung Preis 23,50 ohne Prämie
    Kontron - Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der Großaktionär Ennoconn hat beim österreichischen Technologieunternehmen Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Dem taiwanischen Unternehmen seien bis zum Ende der Annahmefrist insgesamt knapp 12,3 Millionen Aktien angedient wurden, was etwa 19,5 Prozent entspreche, wie Kontron am Donnerstag mitteilte. Damit werde Ennoconn nach Abschluss der Transaktion keine Mehrheit der Stimmrechte halten. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt knapp 1 Prozent im Minus bei 23,36 Euro.

    Kontron hatte von der Annahme des Pflichtgebots abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheißen. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen und der Gebotspreis enthalte "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie".

    Der Großaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe./mis/he

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 23,38 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +14,99 %/+19,25 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen des gescheiterten Ennoconn-Angebots und des laufenden FDI-Prüfverfahrens; Ennoconn hält demnach knapp 49,5%. Diskutiert werden Kursreaktionen mit hohen Handelsvolumina und Kursanstieg, mögliche technische Signale (Golden Cross), Short-Abdeckungen (AKO, Fosse reduziert) sowie Bewertungsthemen in Verbindung mit Aufträgen und Ergebnissen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Kontron Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot Der Großaktionär Ennoconn hat beim österreichischen Technologieunternehmen Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht. Dem taiwanischen Unternehmen seien bis zum Ende der Annahmefrist insgesamt knapp 12,3 Millionen …
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