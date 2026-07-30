Dividendenliebling Altria bricht ein: Raucher greifen lieber zu Billig-Kippen

Konkret verdiente Altria im Quartal bis Ende Juni 2,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,37 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,41 US-Dollar je Aktie gewesen.

Der Marlboro-Hersteller Altria hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten beim bereinigten Ergebnis je Aktie knapp verfehlt. Das makroökonomische Umfeld drückt auf die Konsumlaune amerikanischer Raucher – mit spürbaren Folgen für das Premiumgeschäft des Tabakkonzerns. Kurz nach US-Handelsstart verlor die Aktie am Donnerstag mehr als 9 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Papiere des Tabak-Klassikers sind vor allem für ihre Dividende bei Anlegern beliebt. Im ersten Halbjahr 2026 wurden fast 3,9 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite beträgt mehr als 6 Prozent.

Der Umsatz blieb mit 6,11 Milliarden US-Dollar nahezu stabil, lag aber deutlich über der Analystenschätzung von 5,35 Milliarden US-Dollar. Nach Abzug von Verbrauchssteuern stieg der Umsatz um 1,2 Prozent auf 5,36 Milliarden US-Dollar.

Das Zigarettengeschäft mit Marken wie Marlboro und Virginia Slims legte beim Umsatz um 0,7 Prozent zu – getragen von Preiserhöhungen, die allerdings durch stärkere Rabattaktionen und geringere Liefermengen teilweise aufgezehrt wurden. Der Absatz von Marlboro brach im Berichtsquartal um 7,4 Prozent ein.

Gegenläufig entwickelten sich Billigzigaretten: Deren Absatzvolumen schoss um 67,3 Prozent nach oben. Altria hatte bereits im April darauf hingewiesen, dass gestiegene Lebenshaltungskosten viele Raucher dazu bringen, auf günstigere Alternativen auszuweichen. Das Unternehmen versucht diesen Trend mit Discountmarken wie Basic aufzufangen, doch die Verlagerung belastet das margenstarke Premiumsegment.

Schwach lief es zudem im Bereich oraler Tabakprodukte. Der Umsatz mit Nikotinbeuteln der Marke On! und verwandten Produkten fiel um 5,3 Prozent, der Absatz von On! schrumpfte um 4,2 Prozent. Auch das NJOY-Dampfgeschäft, auf das Altria wie die gesamte Branche strategisch setzt, konnte die Schwäche nicht ausgleichen.

Für das Gesamtjahr erhöhte Altria die Prognose beim bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,61 bis 5,72 US-Dollar. Hintergrund ist die Erwartung, im zweiten Halbjahr stärker von Import- und Exporteffekten bei Zigaretten zu profitieren als in den ersten sechs Monaten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Altria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,80 % und einem Kurs von 59,68EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.





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