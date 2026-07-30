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    Migranten

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    Spanien-Exklave Ceuta ruft nach Militär-Einsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 1500 Migranten schwimmend in Ceuta
    • Vivas fordert Notstand und Militär an der Grenze
    • Aufnahmeeinrichtungen völlig überlastet in Ceuta
    Migranten - Spanien-Exklave Ceuta ruft nach Militär-Einsatz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MADRID/CEUTA (dpa-AFX) - Mehr als 1.500 Migranten sind nach Behörden-Angaben innerhalb einer Woche überwiegend schwimmend in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Allein in den vergangenen Stunden erreichten erneut Hunderte Menschen das Gebiet, wie der staatliche spanische Fernseh-Sender RTVE und andere Medien unter Berufung auf die Regionalbehörden berichteten.

    Angesichts dieses neuen starken Andrangs von Migranten rief der Regionalpräsident von Ceuta, Juan Jesús Vivas, die Zentralregierung in Madrid dazu auf, aus "Gründen der nationalen Sicherheit" den Notstand auszurufen und das Militär an der Grenze zwischen Marokko und Ceuta einzusetzen.

    Ceuta gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Zugangspunkte für afrikanische Migranten nach Europa. Immer wieder versuchen Menschen, von Marokko aus schwimmend oder über die Grenzanlagen in die spanische Exklave und damit auf EU-Gebiet zu gelangen. In den vergangenen Tagen ist ihre Zahl deutlich gestiegen. Bereits am Mittwoch hatte Vivas erklärt, die Aufnahmeeinrichtungen seien völlig überlastet. Hunderte Migranten müssten auf den Straßen übernachten./er/DP/zb






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