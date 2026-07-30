Rund fünf Prozent mehr für WDR-Beschäftigte

KÖLN (dpa-AFX) - Der Westdeutsche Rundfunk hat mit den Gewerkschaften nach mehreren Verhandlungsrunden einen Tarifabschluss erzielt: Für Festangestellte und Auszubildende steigen die Gehälter in drei Stufen um insgesamt bis zu 5,73 Prozent, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. "Sicher vereinbart" seien 4,73 Prozent: Rückwirkend zum 1. Februar 2026 gebe es ein Plus von 1,23 Prozent, zum 1. Februar 2027 dann 2,0 Prozent mehr Geld und zum 1. Februar 2028 weitere 1,5 Prozent mehr.

Weitere insgesamt 1,0 Prozent seien an noch offene Fragen wie eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geknüpft, wie Verdi weiter berichtete. Für freie Mitarbeiter steigen die Honorare demnach ebenfalls in drei Stufen um 5,73 Prozent und sie bekommen zudem eine Einmalzahlung von 600 Euro. Das gelte für freie Beschäftigte, die laut Tarifvertragsgesetz als "arbeitnehmerähnlich" eingestuft sind. Die Laufzeit des Tarifvertrags betrage 35 Monate.