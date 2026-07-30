Wie Frequentis mit digitalen Flugtowern weltweit neue Standards für die zivile und militärische Infrastruktur setzt

Digitale Kontrolltürme zur Flugsicherung entwickeln sich weltweit von Pilotprojekten zu strategischer Infrastruktur. Von Australiens neuem Western Sydney International Airport bis hin zu militärischen Einsatzbasen setzt die österreichische Frequentis AG auf integrierte Digital-Tower-Technologien, die Sicherheit, Effizienz und Resilienz gleichermaßen erhöhen.

Die Modernisierung der Flugsicherung entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Infrastrukturthema. Während Staaten weltweit in neue Flughäfen, die Luftverteidigung und resiliente Kommunikationsnetze investieren, wächst gleichzeitig die Nachfrage nach digitalen Kontrollturm-Lösungen. Der europäische Luftraum steht dabei unter erheblichem Modernisierungsdruck, und die europäische Flugsicherungsorganisation EUROCONTROL treibt über das SESAR-Programm digitale Initiativen voran, um Kapazitätsengpässe und den akuten Lotsenmangel im Luftraum durch Automatisierung und vernetzte Systeme zu bewältigen.

Der österreichische Technologiekonzern Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09; WKN: A2PHG5) zählt bei diesem technologischen Wandel zu den internationalen Vorreitern. Mit seiner Produkt-Plattform TowerX und dem umfassenden Digital-Tower-Portfolio ist das Unternehmen an Projekten beteiligt, die von zivilen Drehkreuzen über regionale Netzwerke bis hin zu militärischen Einsatzszenarien reichen.

Australien als Schaufenster der nächsten Tower-Generation

Ein zentrales Beispiel für die weltweite Transformation der Flugsicherung entsteht in Australien. Am neuen Western Sydney International Airport (WSI) setzt Airservices Australia auf digitale Tower-Technologien von Frequentis als tragende Säule des gesamten Betriebsmodells. Das Projekt gilt als technologische Blaupause für die Region Asien-Pazifik. Statt einer klassischen Tower-Infrastruktur kommen moderne digitale Arbeitsplätze zum Einsatz. Das System führt sämtliche relevanten Betriebsdaten in einer integrierten Umgebung zusammen, um die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen und Grundlagen für zukünftige Automatisierungsfunktionen zu schaffen. Australien etabliert damit die digitalen Tower-Technologien als langfristigen Bestandteil seiner nationalen Luftverkehrsinfrastruktur.