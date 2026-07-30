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    Schweinezuchtbetrieb am Ende - Warnsignal für die Branche?

    Für Sie zusammengefasst
    • Geestferkel GmbH aus Wildeshausen meldet Insolvenz
    • 188 Mitarbeitende und mehrere Standorte betroffen
    • Preisverfall und hohe Kosten bedrohen Ferkelbranche
    Schweinezuchtbetrieb am Ende - Warnsignal für die Branche?
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WILDESHAUSEN (dpa-AFX) - Das Schweinezuchtunternehmen Geestferkel GmbH aus Wildeshausen im niedersächsischen Landkreis Oldenburg ist insolvent. "Historischer Preisverfall, stark gestiegene Kosten und fehlende Zukunftsperspektive bedeuten das Aus für einen der größten deutschen Ferkelerzeuger", schrieb der Geschäftsführer Jörn Ahlers in einer Pressemitteilung.

    Demnach sind von der Insolvenz 188 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Betriebe und Standorte in Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. "Neben den Arbeitsplätzen stehen damit auch regionale Wertschöpfung, bestehende Lieferbeziehungen und ein bedeutender Teil der deutschen Ferkelerzeugung auf dem Spiel", hieß es. Über die Insolvenz hatten zuvor mehrere Medien berichtet. Das Amtsgericht Delmenhorst bestätigte, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Weiteres sei noch unklar, hieß es.

    Laut Ahlers fehlt die verlässliche Perspektive

    Dem Geschäftsführer Ahlers zufolge fehlt die verlässliche Perspektive, dass sich die Schweinehaltung unter den gegenwärtigen Marktbedingungen wieder nachhaltig wirtschaftlich betreiben lässt. Er verwies auf niedrige Preise für Ferkel und Mastschweine bei gleichzeitig hohen Kosten.

    "Die Erlöse reichen in der Ferkelerzeugung teilweise nicht einmal mehr aus, um Futter, Wasser und Strom zu bezahlen. Unter diesen Bedingungen kann kein Unternehmen dauerhaft bestehen", so Ahlers laut Mitteilung. Demnach investierte der Betrieb in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in mehr Tierwohl und die Zukunftsfähigkeit der Standorte.

    "Die zusätzlichen Kosten für höhere Tierwohlstandards werden jedoch weder über die Marktpreise noch durch eine verlässliche staatliche Finanzierung ausreichend vergütet." Es brauche neue Preismodelle für den Lebensmittelhandel, Schlachthöfe und die Landwirtschaft, forderte Ahlers. Die Insolvenz sei nicht nur das Problem eines einzelnen Betriebes. "Sie ist ein Warnsignal für die gesamte deutsche Schweinehaltung und Ernährungswirtschaft."/hho/DP/zb







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