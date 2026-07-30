RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 7 auf 7,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den jüngsten Zahlen der Bank habe er seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn für 2027 um drei Prozent erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/mf/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 6,48EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,25

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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