RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe beim operativen Gewinn (Ebitda) im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick für die Margen angehoben./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 102,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
Kursziel alt: 136
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
Kursziel alt: 136
Währung: GBP
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