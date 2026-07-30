RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe beim operativen Gewinn (Ebitda) im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Ausblick für die Margen angehoben./rob/mf/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 102,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 136

Kursziel alt: 136

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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