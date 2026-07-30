RBC stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 73,68EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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