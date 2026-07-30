DZ Bank hebt Siltronic auf 'Kaufen' und senkt fairen Wert

Man kämpft sich durch dürre Zeiten ohne Kapitalerhöhung und verschenkt Aktien zu 91€ im globalen Branchenfrühling unter Abkopplung vom globalen Branchentrend. Unglaublich, begründet mit allgemeinem Bullshitbingo. Warum gehen die nicht zum Praktikum zu OHB oder irgendeiner Halbleiter- KI-Bude? Also erst Kurse und Börsenstanding entwickeln, dann eine argumentativ nicht greifbare KE immer noch lassen. Erst der Kitt aus den Fenstern fressende Wackerauftritt und nun werden Altaktionäre mit Dumpingaktien düpiert. Die Banken hinter der Veranstaltung trauen sich berechtigt nicht ans Licht der Börsenöffentlichkeit, leider gibt es für so eine hingeworfene Aktion keinen Schadenersatz. Die Korruption mit dem holländischen Großaktionär ist auch verwerflich, auch hier hat er positive Beiträge zu bringen oder soll passiv bleiben. Selbst anfänglicher Anstand fehlt hier, was von ehrbaren Kaufleuten war wohl was aus Zeiten von Kapitalerhöhungen mit sinnvoller Begründung und Bezugsrecht?





Um Gottes Willen, über Jahre hatte Siltronic selbst in schweren Jahren immerhin einen erkennbaren Willen für einen interessewahrenden Umgang mit Aktionären. War die See auch rau saß man doch im gleichen Boot. Was läuft jetzt falsch? Wie wird das wieder anders?





Damit wir uns hier verstehen oder auch in Zukunft nicht, der Kurs meiner Aktien ist das was ich habe und den rabattiert man nicht für irgendwelche Spieler auf meine Kosten.





Fangt mal an bei Siltronic, geht wenigstens mal an die frische Luft und übt den aufrechten Gang







