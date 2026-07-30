ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Siltronic auf 'Kaufen' und senkt fairen Wert
- DZ Bank stuft Siltronic von Halten auf Kaufen
- Fairer Zielwert der DZ Bank gesenkt auf 87 Euro
- Breitere Nachfrage, deutlich höhere Ergebnischance
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 90 auf 87 Euro gesenkt. Bei dem Waferhersteller gewinne die Nachfragebelebung an Breite, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ergebnisaufschwungs sei nun deutlich gestiegen. Insbesondere eine breitere Preisverbesserung dürfte wegen des hohen operativen Hebels überproportionale Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow haben. Alles in allem überwiege jetzt nach der deutlichen Kurskorrektur das Aufwärtspotenzial./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,15 % und einem Kurs von 77,00 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -19,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,43 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +18,58 %/+35,70 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001
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Die Aktien waren innerhalb weniger Stunden vergeben und das bei einem geringen Abschlag, d.h. es gab offensichtlich ein sehr großes Marktinteresse.
Die Aktienanzahl wird erhöht, insofern findet natürlich eine Verwässerung statt, allerdings wurden die neuen Aktien zu 91€ ausgegeben. Ich denke die wenigstens bestehenden Aktionäre haben mehr bezahlt. Hätte man die KE bei 50€ durchgeführt hätte das vermutlich anders ausgesehen.
Wenn das Kapital sinnvoll eingesetzt wird, halte ich das für eine vernünftige Maßnahme. Leider wurde hierauf nicht genauer eingegangen.
Die heute angekündigte Kapitalerhöhung bei Siltronic überrascht mich negativ. Noch vor Kurzem wurde kommuniziert, dass die Investitionen nach dem Bau der neuen Fabrik in Singapur deutlich zurückgehen sollen. Ein weiterer großer Ausbau steht meines Wissens nicht an.
Umso erstaunlicher ist es, dass nun rund 10 % neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum eine Kapitalmaßnahme in dieser Größenordnung überhaupt notwendig ist.
Für mich wirkt das wie ein Eingeständnis, dass die Bilanz deutlich schwächer ist als vom Markt angenommen. Die hohe Verschuldung, die anhaltend schwache Nachfrage im Wafermarkt und die bisher nicht ausgelastete Singapur-Fabrik scheinen mehr Druck zu erzeugen als viele Investoren erwartet haben.
Besonders kritisch sehe ich, dass die Kapitalerhöhung nicht zur Finanzierung eines konkreten Wachstumsprojekts erfolgt, sondern offenbar primär der Bilanzstärkung dient. Das ist zwar aus Sicht der Gläubiger nachvollziehbar, für Altaktionäre aber kein gutes Signal.
Mein Eindruck: Das Management rechnet mit einer längeren Durststrecke und holt sich vorsorglich frisches Kapital, bevor die Situation schwieriger wird. Das Vertrauen in eine baldige Erholung des Geschäftsmodells stärkt diese Maßnahme jedenfalls nicht.