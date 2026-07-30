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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Siltronic auf 'Kaufen' und senkt fairen Wert

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Siltronic von Halten auf Kaufen
    • Fairer Zielwert der DZ Bank gesenkt auf 87 Euro
    • Breitere Nachfrage, deutlich höhere Ergebnischance
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Siltronic auf 'Kaufen' und senkt fairen Wert
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 90 auf 87 Euro gesenkt. Bei dem Waferhersteller gewinne die Nachfragebelebung an Breite, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ergebnisaufschwungs sei nun deutlich gestiegen. Insbesondere eine breitere Preisverbesserung dürfte wegen des hohen operativen Hebels überproportionale Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow haben. Alles in allem überwiege jetzt nach der deutlichen Kurskorrektur das Aufwärtspotenzial./rob/la/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,15 % und einem Kurs von 77,00 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -19,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +18,58 %/+35,70 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,70, was eine Steigerung von +5,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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