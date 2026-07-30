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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 61 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research bestätigt Kion Einstufung Buy 61€
    • Durchwachsenes Zahlenwerk des Lagerausrüsters notiert
    • Überarbeiteter Ausblick übertrifft Erwartungen
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 61 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der überarbeitete Ausblick habe unterdessen die Erwartungen übertroffen./rob/mf/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -5,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +5,13 %/+58,92 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 61 Euro



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