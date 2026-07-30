Warburg Research belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 61 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 40,82 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -5,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,32 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von +5,13 %/+58,92 % bedeutet.