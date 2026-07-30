Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 17,04 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 140,09 Mrd..

Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von -17,60 %/+10.906,47 % bedeutet.