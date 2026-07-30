ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence
- Jefferies bestätigt Buy mit Kursziel 1870 Pence
- Rolls‑Royce schnitt im ersten Halbjahr sehr gut
- Umsatz und operatives Ergebnis überraschten positiv
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Erhöhung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Der britische Triebwerkhersteller habe außergewöhnlich gut abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten positiv überrascht./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 17,04 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 140,09 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von -17,60 %/+10.906,47 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1870 Euro
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Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491
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Freundschaft Genosse! Wenn ich mir den Chart anschaue, ist das tatsächlich meine Erwartung ☺️ laaaangsaaaam aber stetig nach oben
na und gerade heute der deal mit Vattenfall. in der auswahl stand RR ja schon länger, jetzt konnten sie isch aber gegen GE durchsetzen!
Erneut großer Auftrag für Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen: Der Motorenhersteller aus Friedrichshafen soll neue Panzerantriebe für die Bundeswehr herstellen.
Von SWR
Erst Anfang des Jahres hatte Rolls-Royce Power Systems einen Großauftrag über https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/zeitenwende-motorenhersteller-aufruestung-panzer-rolls-royce-100.html. Nun soll der Motorenhersteller aus Friedrichshafen rund 200 neue Antriebssysteme für den Bundeswehr-Schützenpanzer Puma liefern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen der größten https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/firmen-interesse-ruestung-industrie-100.html der Firmengeschichte.
Ab 2028 sollen die rund 200 Antriebssysteme mit Motoren der Rolls-Royce-Marke mtu für den Schützenpanzer Puma geliefert werden. Das Unternehmen sieht in dem Auftrag einen wichtigen Meilenstein, der die Rolle als verlässlicher Technologiepartner der Bundeswehr stärke.