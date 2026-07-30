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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Buy mit Kursziel 1870 Pence
    • Rolls‑Royce schnitt im ersten Halbjahr sehr gut
    • Umsatz und operatives Ergebnis überraschten positiv
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 1870 Pence
    Foto: Jonathan Brady - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Erhöhung der Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 1870 Pence belassen. Der britische Triebwerkhersteller habe außergewöhnlich gut abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten positiv überrascht./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 17,04 auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um +5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 140,09 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.870,00GBP was eine Bandbreite von -17,60 %/+10.906,47 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 1870 Euro



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