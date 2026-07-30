REV ernennt neuen Chief Operating Officer

REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC – 30. Juli 2026 – REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich, die Ernennung von Herrn Sam Hartmann zum Chief Operating Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. August 2026 bekannt zu geben.

Herr Hartmann, der seit September 2025 als Vorstandsmitglied bei REV tätig ist, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Projektmanagement und Uranentdeckung im kanadischen Athabasca-Becken. In seiner neuen Funktion als Chief Operating Officer wird Herr Hartmann die operative Umsetzung im gesamten Helium- und Naturwasserstoff-Portfolio von REV in den nördlichen Great Plains der USA und im südlichsten Teil von Alberta leiten.

Herr Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: „Sam hat seit seinem Eintritt bei REV einen herausragenden Beitrag zu unserem Vorstand geleistet, und seine fundierten technischen Kenntnisse sowie seine operative Disziplin machen ihn genau zur richtigen Person, um die Umsetzung zu leiten, während wir unsere Helium- und Naturwasserstoff-Programme ausbauen. Die Ernennung von Sam zum COO ermöglicht es REV, bei jedem Projekt in unserem Portfolio schneller und effizienter voranzukommen, und ich freue mich sehr, dass er diese erweiterte Rolle übernimmt.“

Herr Hartmann erklärte: „Seit meinem Eintritt bei REV als Vorstandsmitglied vor fast einem Jahr habe ich aus erster Hand miterlebt, wie sich REV als aufstrebender Marktführer im Bereich der Helium-Exploration und -Entdeckung positioniert hat, während das Unternehmen gleichzeitig seine Beteiligung von 6 Millionen Aktien an MAX Power (CSE: MAXX) geschickt aufrechterhalten, seine Goldvorkommen in Quebec in 12,4 Millionen Aktien von Major Gold umgewandelt und Eric Sprott als größten Anteilseigner gewonnen hat. Während wir uns auf Bohrungen in Montana und Alberta vorbereiten, stehen wir nun kurz vor einer Phase weiteren explosiven Wachstums, was die Notwendigkeit eines COO erklärt. Ich freue mich sehr darauf, diese Position zu übernehmen, und bin gespannt auf die enge Zusammenarbeit mit Jordan und dem großartigen Team, das wir bei REV zusammengestellt haben.“