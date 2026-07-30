Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 30.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Sie fällt um -26,07 % auf 183,75€. Die Talfahrt der Alnylam Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 183,75€, mit einem Minus von -26,07 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,37 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um -21,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alnylam Pharmaceuticals um -45,32 % verloren.

Während Alnylam Pharmaceuticals deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,88 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,02 % 1 Monat -28,09 % 3 Monate -28,37 % 1 Jahr -35,81 %

Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie

Stand: 30.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,97 Mrd.EUR € wert.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), the leading RNAi therapeutics company, today reported its consolidated financial results for the second quarter ended June 30, 2026, and reviewed recent business highlights. “During the first half of …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %.

Alnylam Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.