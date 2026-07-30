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Alnylam Pharmaceuticals Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 30.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Alnylam Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -26,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alnylam Pharmaceuticals Aktie.
Alnylam Pharmaceuticals ist ein Biotech-Unternehmen, das auf RNAi-Therapien zur Gen-Silencing-Behandlung seltener Erkrankungen fokussiert ist. Hauptprodukte: Onpattro, Givlaari, Oxlumo, Amvuttra. Starke Position im Nischenmarkt für seltene genetische Lebererkrankungen. Wichtige Konkurrenten: Ionis, Moderna, Sarepta. USP: führende RNAi-Plattform, breite Pipeline, starke Partnerschaften (u.a. mit Sanofi, Regeneron).
Alnylam Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.07.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Alnylam Pharmaceuticals Aktie. Sie fällt um -26,07 % auf 183,75€. Die Talfahrt der Alnylam Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 183,75€, mit einem Minus von -26,07 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alnylam Pharmaceuticals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -28,37 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alnylam Pharmaceuticals Aktie damit um -21,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alnylam Pharmaceuticals um -45,32 % verloren.
Während Alnylam Pharmaceuticals deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,88 %.
Alnylam Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-21,02 %
|1 Monat
|-28,09 %
|3 Monate
|-28,37 %
|1 Jahr
|-35,81 %
Informationen zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie
Es gibt 134 Mio. Alnylam Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,97 Mrd.EUR € wert.
Alnylam Pharmaceuticals Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Highlights Recent Period Progress
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), the leading RNAi therapeutics company, today reported its consolidated financial results for the second quarter ended June 30, 2026, and reviewed recent business highlights. “During the first half of …
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,12 %.
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Ob die Alnylam Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alnylam Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.