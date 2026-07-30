Börsenstart USA - 30.07. - US Tech 100 stark +2,88 %

Der Dow Jones steht bei 51.931,02 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.

Top-Werte: Microsoft +11,18 %, Caterpillar +4,12 %, Amazon +3,70 %, Goldman Sachs Group +2,53 %, NVIDIA +2,45 %

Flop-Werte: Salesforce -4,92 %, Nike (B) -4,08 %, Johnson & Johnson -3,87 %, Travelers Companies -3,63 %, Walt Disney -2,91 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:18) bei 27.995,95 PKT und steigt um +2,88 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +31,99 %, SanDisk Corporation +24,64 %, CoreWeave Registered (A) +20,79 %, Western Digital +16,87 %, Seagate Technology Holdings +15,79 %

Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -26,07 %, Workday (A) -8,54 %, Intuit -6,69 %, Fortinet -6,53 %, Adobe -6,06 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.403,54 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +24,64 %, Emcor Group +18,49 %, Baxter International +17,13 %, Western Digital +16,87 %, Seagate Technology Holdings +15,79 %

Flop-Werte: C.H.Robinson Worldwide -11,84 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -10,80 %, Altria Group -8,74 %, Norwegian Cruise Line -8,70 %, Workday (A) -8,54 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

