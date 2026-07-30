Börsen Start Update
Börsenstart USA - 30.07. - US Tech 100 stark +2,88 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 51.931,02 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.
Top-Werte: Microsoft +11,18 %, Caterpillar +4,12 %, Amazon +3,70 %, Goldman Sachs Group +2,53 %, NVIDIA +2,45 %
Flop-Werte: Salesforce -4,92 %, Nike (B) -4,08 %, Johnson & Johnson -3,87 %, Travelers Companies -3,63 %, Walt Disney -2,91 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:18) bei 27.995,95 PKT und steigt um +2,88 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +31,99 %, SanDisk Corporation +24,64 %, CoreWeave Registered (A) +20,79 %, Western Digital +16,87 %, Seagate Technology Holdings +15,79 %
Flop-Werte: Alnylam Pharmaceuticals -26,07 %, Workday (A) -8,54 %, Intuit -6,69 %, Fortinet -6,53 %, Adobe -6,06 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.403,54 PKT und steigt um +1,15 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +24,64 %, Emcor Group +18,49 %, Baxter International +17,13 %, Western Digital +16,87 %, Seagate Technology Holdings +15,79 %
Flop-Werte: C.H.Robinson Worldwide -11,84 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -10,80 %, Altria Group -8,74 %, Norwegian Cruise Line -8,70 %, Workday (A) -8,54 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.