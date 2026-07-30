BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein starkes Quartal verzeichnet und den Jahresausblick etwas erhöht, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 347EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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