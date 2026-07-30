BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein starkes Quartal verzeichnet und den Jahresausblick etwas erhöht, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 347EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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