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    ING liefert am Fließband

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    Eine der besten Dividendenperlen Europas: ING hebt die Ziele an

    ING übertrifft die Erwartungen, hebt die Jahresziele an und steigert die Eigenkapitalrendite. Die Aktie springt an und bestätigt ihren Ruf als verlässliche Dividendenperle.

    Für Sie zusammengefasst
    • ING übertrifft Erwartungen und hebt Ziele an
    • Eigenkapitalrendite erreicht 17 Prozent im Q2
    • Aktie gewinnt rund 25 Prozent seit Jahresbeginn
    • Report: Achtung, Korrektur!
    ING liefert am Fließband - Eine der besten Dividendenperlen Europas: ING hebt die Ziele an
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Die niederländische Großbank ING liefert erneut starke Zahlen. Höhere Einnahmen und eine verbesserte Profitabilität sorgten im zweiten Quartal für einen überraschend kräftigen Gewinnsprung. Auch für die kommenden Jahre wird das Management nun deutlich zuversichtlicher.

    Die Erträge stiegen um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente ING 1,95 Milliarden Euro. Das waren 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und zugleich mehr, als Analysten erwartet hatten.

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    An der Börse kam das Zahlenwerk gut an. Die ING-Aktie gewann am Donnerstag zeitweise rund vier Prozent und stieg auf 29,875 Euro. Damit gehörte sie zu den stärksten Werten im EuroStoxx 50. Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits rund 25 Prozent zugelegt.

    Bankchef Steven van Rijswijk sieht ING nach dem starken ersten Halbjahr auf einem besseren Weg als bislang angenommen. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern jetzt Erträge von mehr als 24,5 Milliarden Euro. Im Jahr 2027 sollen sie die Marke von 26 Milliarden Euro übertreffen.

    Gleichzeitig will ING die Kosten langsamer steigen lassen als die Einnahmen. Das soll die Profitabilität weiter verbessern. Für 2026 stellt van Rijswijk nun eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 15 Prozent in Aussicht. Im kommenden Jahr sollen es ohne das abgetrennte Russland-Geschäft mehr als 16 Prozent werden.

    Noch im Januar hatte das Management für beide Jahre jeweils einen Prozentpunkt weniger angepeilt. Im zweiten Quartal erreichte die Eigenkapitalrendite bereits 17 Prozent. Im gesamten ersten Halbjahr lag sie bei 15,3 Prozent.

    ING Group

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    ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3
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    Mein Tipp: Rücksetzer sind einfach nur Chancen

    Die ING hat im zweiten Quartal erneut stark abgeschnitten. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 23 Prozent und lag deutlich über den Erwartungen. Treiber waren ein höherer Zinsüberschuss, starkes Kreditwachstum und zweistellige Zuwächse im Provisionsgeschäft. Gleichzeitig hielt die Bank das Kostenwachstum unter Kontrolle und profitierte von Effizienzgewinnen durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

    Das Management hob deshalb die Prognosen für den Zinsüberschuss, die Gebühreneinnahmen und die Eigenkapitalrendite für 2026 und 2027 an. Auch die Kreditqualität blieb hoch, während die Risikokosten überraschend niedrig ausfielen. Zudem besteht Spielraum für einen weiteren großen Aktienrückkauf. 

    Die Niederländer überzeugen damit gleich mehrfach: Der Gewinn wächst, die Erwartungen steigen und die Aktie zeigt Stärke. Für Anleger, die bei Bankaktien auf eine Kombination aus Ausschüttungen, Profitabilität und Kurschancen setzen, bleibt der niederländische Konzern eine der interessantesten Adressen Europas.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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