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    GNW-Stimmrechte

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    Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

    Für Sie zusammengefasst
    • Veröffentlichung neue Stimmrechte 106.560.000
    • Wirksamkeit der Kapitalmaßnahme 28.07.2026
    • Sitz Planegg Martinsried Am Klopferspitz 19
    GNW-Stimmrechte - Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ^Leo International Precision Health AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
    Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
    30. Jul 2026 / 16:00 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 1. Angaben zum Emittenten
    +--------------+---------------------------------------+ | Name | Leo International Precision Health AG | +--------------+---------------------------------------+ | Straße | Am Klopferspitz 19 | +--------------+---------------------------------------+ | Postleitzahl | 82152 | +--------------+---------------------------------------+ | Stadt | Planegg / Martinsried | +--------------+---------------------------------------+ | Land | Germany | +--------------+---------------------------------------+ -------------------------------------------------------------------------------- 2. Art der Kapitalmaßnahme
    +------------------------------------------------+
    | Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) |
    +------------------------------------------------+
    Stand zum / Datum der Wirksamkeit
    +------------+
    | 28.07.2026 |
    +------------+
    -------------------------------------------------------------------------------- 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte
    +-------------+
    | 106.560.000 |
    +-------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------+ | Unternehmen | Leo International Precision Health AG | | | | | | Am Klopferspitz 19 | | | | | | 82152 Planegg / Martinsried | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------+ | Internet | https://www.liphag.com | +-------------+---------------------------------------+ Â°

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie

    Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 19,20 auf Düsseldorf (30. Juli 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um +5,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 11,06 Mio..






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