ANALYSE-FLASH
RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro
- RBC belässt Einstufung für AB Inbev auf Outperform
- Kursziel 85 Euro bestätigt nach Halbjahreszahlen
- Konzern kontrolliert rund 70 Prozent der Märkte
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 73,60 auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 132,17 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1438. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +7,10 %/+31,51 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 85 Euro