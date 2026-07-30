RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 73,60 auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 132,17 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1438. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +7,10 %/+31,51 % bedeutet.