UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide nach Quartalszahlen von 191 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines übertroffenen Umsatzwachstums aus eigener Kraft sei die Aktie um 2 Prozent gefallen, schrieb Christian Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst vermutet, dass sich in der Kursbewegung die vorsichtige Einschätzung des Managements widerspiegele. Der Gase-Hersteller und Anlagenbauer erwarte angesichts möglicher Aufwärtschancen und erheblicher geopolitischer Instabilität für das zweite Halbjahr "ein Wachstum, das dem des ersten Halbjahres entspricht oder leicht darüber liegt"./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 172,7EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 197

Kursziel alt: 191

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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