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    Nasdaq stark erholt - Microsoft bringt Erleichterung

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft-Zahlen treiben Nasdaq zur Erholung
    • Nasdaq 100 stieg fast 3% und könnte Trend wenden
    • Fed-Pause dämpft Erwartungen an Zinsanhebung
    Aktien New York - Nasdaq stark erholt - Microsoft bringt Erleichterung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftsjahreszahlen von Microsoft sorgen am Donnerstag vor allem an der Nasdaq-Börse für eine kräftige Erholung. Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 sprang im frühen Handel um fast drei Prozent auf 27.977 Punkte nach oben. Er könnte so eine sechstägige Verlustserie beenden. Enttäuschung bei Meta tat dem keinen Abbruch. Nach Börsenschluss stehen mit Apple und Amazon schon die nächsten Hochkaräter mit ihren Zahlenveröffentlichungen an.

    Schnäppchenjäger übernahmen an der Nasdaq das Ruder, doch außerhalb des Tech-Sektors war der Rückenwind geringer. Der Dow Jones Industrial hatte zuletzt mit einigen Gewinntagen aber auch eine viel bessere Phase hinter sich als der Nasdaq 100. Er stieg nun um 0,6 Prozent auf 51.911 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,2 Prozent auf 7.403 Punkte nach oben.

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    Im Fokus stand auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Nach der fünften Zinspause in Folge sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost werden auch weiter kritisch beäugt, auch wenn sie aktuell kaum bewegen, da neuerliche US-Angriffe gegen den Iran von US-Präsident Donald Trump bereits angekündigt waren./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 206,7 auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +15,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,90 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +22,79 %/+63,72 % bedeutet.





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