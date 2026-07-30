DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum zweiten Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Umsatz und die Profitabilität des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen in den Jahren 2027 und 2028 nach unten korrigiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere, dass das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele erst gegen Ende des Zeitraums erreichen oder sich diesen annähern dürfte./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 115,8EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar