RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das operative Ergebnis des Sportwagenherstellers die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Italiener ihren Ebit-Ausblick für 2026 angehoben hätten./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 348,5EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 430
Kursziel alt: 430
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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