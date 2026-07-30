JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die spanische Großbank habe gut genug abgeschnitten, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag. Zudem komme der angekündigte Aktienrückkauf früher als von ihr erwartet./rob/la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 23,83EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Miruna Chirea

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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