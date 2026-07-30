JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die spanische Großbank habe gut genug abgeschnitten, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag. Zudem komme der angekündigte Aktienrückkauf früher als von ihr erwartet./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 23,83EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Miruna Chirea
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Miruna Chirea
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
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