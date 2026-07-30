JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der jüngsten Zahlen nochmals darauf hin, dass das zweite Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen stark gewesen sei. Die Bestätigung, dass die operative Marge (Ebitda) im Mittelwert der Zielspanne oder sogar darüber liegt, hält der Experte für konservativ./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 39,70EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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