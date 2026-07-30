DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Quartalszahlen von 39 auf 49 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schweizer Großbank habe vor allem dank des Investmentbankings hat ein starkes Ergebnis berichtet und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 46,01EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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