DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Quartalszahlen von 39 auf 49 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schweizer Großbank habe vor allem dank des Investmentbankings hat ein starkes Ergebnis berichtet und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für 2027 und 2028 nach oben./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 46,01EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte