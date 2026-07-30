RBC stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pfizer auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe positive Ergebnisse zweiter Phase-III-Studien vorgelegt, in denen das Medikament Lifulo mit verschiedener Dosis bei der chronischen Autoimmunerkrankung Vitiligo getestet werde, schrieb Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei zwar ermutigend, aber der kommerzielle Spielraum müsse noch konkret abgesteckt werden./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:42 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 21,32EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.





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