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    Precisely blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück mit Branchenauszeichnungen für KI-Innovation, technologische Führungsstärke und Arbeitsplatzkultur

    Mehr als zwölf Auszeichnungen von führenden Branchenorganisationen wie KMWorld, CRN, DBTA und Great Places to Work untermauern die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Agentic-Ready Data

    BURLINGTON, Massachusetts, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 zahlreiche Branchenauszeichnungen und Anerkennungen erhalten hat. Die Auszeichnungen würdigen die Innovationsleistung des Unternehmens in den Bereichen KI, Datenmanagement, Unternehmenssoftware und Unternehmenskultur und unterstreichen sein Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, Agentic-Ready Data bereitzustellen und so KI-Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

    „Wir bauen das führende KI-Unternehmen auf, das Kunden weltweit Agentic-Ready Data bereitstellt", sagte Walid Abu-Hadba, CEO von Precisely. „Diese Auszeichnungen spiegeln den Einsatz und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen wider – von der Produktinnovation bis hin zur Unternehmenskultur. Jede dieser Auszeichnungen ist ein Beweis für den Mehrwert, den wir schaffen, und ich freue mich darauf, diese Dynamik in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 weiter auszubauen."

    Branchen- und Produktanerkennung

    Precisely wurde im ersten Halbjahr 2026 von führenden Branchenorganisationen ausgezeichnet, darunter:

    • KMWorld AI100 – Aufnahme in die jährliche Liste von KMWorld, die Unternehmen würdigt, deren KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen das Wissensmanagement voranbringen. Chefredakteurin Marydee Ojala merkte an, dass die diesjährige Liste „die zunehmende Bedeutung der KI bei Wissensmanagement-Plattformen und -Dienstleistungen verdeutlicht".
    • Best 10 Data Governance Software for Business (2026) – Auszeichnung von Expert Insights als eine der führenden Data-Governance-Plattformen für Unternehmen.
    • CRN Big Data 100 – Aufnahme in die Liste der innovativsten Unternehmen im Bereich Datenmanagement und Integrationstools der Big Data 100 (2026).
    • Data Breakthrough Awards 2026 – Auszeichnung als Gewinner für herausragende Datentechnologie-Produkte und -Unternehmen weltweit.
    • API World 2026 Best Location API – Auszeichnung als beste Location API vom DevNetwork API Advisory Board, einer unabhängigen, leistungsbasierten Anerkennung für technische Innovation, Branchenrelevanz und Verbreitung im Entwickler-Ökosystem.
    • Geoawesome Global Top 100 Geospatial Companies 2026 – Aufnahme in die jährliche Liste der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen der Geodatenbranche von Geoawesome anlässlich der 15. Jubiläumsausgabe.
    • DBTA 100 2026 – Aufnahme in die jährliche Liste „Companies That Matter Most in Data" der einflussreichsten Unternehmen der Datenbranche.
    • DBTA Trend-Setting Products in Data and Information Management for 2026 – Auszeichnung für die Bereitstellung innovativer, marktführender Datenmanagement-Lösungen.

    Solutions Review Best-of-Listen 2026: Precisely wurde in acht Best-of-Listen aufgenommen:

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