Precisely blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück mit Branchenauszeichnungen für KI-Innovation, technologische Führungsstärke und Arbeitsplatzkultur

Mehr als zwölf Auszeichnungen von führenden Branchenorganisationen wie KMWorld, CRN, DBTA und Great Places to Work untermauern die Führungsposition des Unternehmens im Bereich Agentic-Ready Data

BURLINGTON, Massachusetts, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 zahlreiche Branchenauszeichnungen und Anerkennungen erhalten hat. Die Auszeichnungen würdigen die Innovationsleistung des Unternehmens in den Bereichen KI, Datenmanagement, Unternehmenssoftware und Unternehmenskultur und unterstreichen sein Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, Agentic-Ready Data bereitzustellen und so KI-Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.