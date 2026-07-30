Woidke gegen Abschaffung der Rente nach 45 Beitragsjahren

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke hält die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wie seine Amtskollegen aus den ostdeutschen Ländern für falsch. Der SPD-Politiker forderte Änderungen am Reformvorschlag der Rentenkommission.

"45 Jahre sind ein langes Arbeitsleben", teilte der SPD-Politiker bei Instagram mit. "Das muss für eine Rente ohne Abschläge reichen." Für ihn stehe im Mittelpunkt, dass Menschen von ihrer Rente leben können. "Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss im Alter auch finanziell abgesichert sein", sagte Woidke.