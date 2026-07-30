DZ BANK stuft Siltronic auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 90 auf 87 Euro gesenkt. Bei dem Waferhersteller gewinne die Nachfragebelebung an Breite, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ergebnisaufschwungs sei nun deutlich gestiegen. Insbesondere eine breitere Preisverbesserung dürfte wegen des hohen operativen Hebels überproportionale Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow haben. Alles in allem überwiege jetzt nach der deutlichen Kurskorrektur das Aufwärtspotenzial./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,54 % und einem Kurs von 75,90EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
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