DZ BANK stuft Siltronic auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 90 auf 87 Euro gesenkt. Bei dem Waferhersteller gewinne die Nachfragebelebung an Breite, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ergebnisaufschwungs sei nun deutlich gestiegen. Insbesondere eine breitere Preisverbesserung dürfte wegen des hohen operativen Hebels überproportionale Auswirkungen auf Ergebnis und Cashflow haben. Alles in allem überwiege jetzt nach der deutlichen Kurskorrektur das Aufwärtspotenzial./rob/la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,54 % und einem Kurs von 75,90EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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