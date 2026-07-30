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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.07.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,05 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +11,03 %
    Platz 2
    Performance 1M: -32,90 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon. Kursnähe zu 27–40 EUR wird als Einstiegszone gesehen; Käufe um 37 EUR genannt. Weiteres Potenzial um 50 EUR als Unterstützung; Zielbild 80 EUR in 18–24 Monaten wird diskutiert. Kritische Stimmen warnen vor KI-Hype/Überkapazitäten; andere setzen auf fundamentale Investitionen und ROI. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +9,05 %
    Platz 3
    Performance 1M: -16,85 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen überwiegend vorsichtigen bis nervösen Ton; Volatilität dominiert, mit Ab- und Aufwärtsbewegungen. Kurs-Entwicklung der letzten 14 Tage war stark volatil, teils ±10–12% in kurzen Intervallen. 150€ gilt als erste technische Hürde; viele warten auf die nächsten Zahlen. Fundamentale Diskussionen drehen sich um Bewertungen, Zahlenlage und mögliche Anpassungen.

    Hochtief
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,47 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +4,45 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,14 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,45 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +8,37 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    SAP
    Tagesperformance: -3,78 %
    Platz 7
    Performance 1M: +19,10 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zum SAP-Sentiment eine gemischte bis vorsichtige Lage: KI-Aktien ziehen, Software fällt; Alphabet im Minus belegt eine Tech-Rotation. Makro: US-Zinsen steigen, Börse wird unsexy. Nach einem Sprint nach oben folgt Luft holen. Insgesamt Volatilität und Unsicherheit; eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.

    Continental
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,29 %
    Chart Continental
    ISIN: DE0005439004
    WKN: 543900
    Die Continental Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    Scout24
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 9
    Performance 1M: +8,05 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,51 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank gemischt: Widerstände um 31,5€ (Beitrag 1) und ca. 34€ (Beitrag 6) bremsen Aufwärtsversuche; einige Trader hoffen 50€+ durch KI-/Banking-Szenarien (Beiträge 9,13,15). Positive Reaktion auf gute Zahlen/Rekordgewinn (Beitrag 15) wird teils gesehen, Skepsis wegen Regulierung/Staatseffekten (Beiträge 7,8). Insgesamt vorsichtig optimistisch, Blick auf Durchbruch über Widerstände. Die exakte 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 11
    Performance 1M: +11,96 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,20 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank gemischt: Widerstände um 31,5€ (Beitrag 1) und ca. 34€ (Beitrag 6) bremsen Aufwärtsversuche; einige Trader hoffen 50€+ durch KI-/Banking-Szenarien (Beiträge 9,13,15). Positive Reaktion auf gute Zahlen/Rekordgewinn (Beitrag 15) wird teils gesehen, Skepsis wegen Regulierung/Staatseffekten (Beiträge 7,8). Insgesamt vorsichtig optimistisch, Blick auf Durchbruch über Widerstände. Die exakte 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 13
    Performance 1M: +13,46 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 24,80% PUT: 75,20%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -50,40 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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