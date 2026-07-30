Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon. Kursnähe zu 27–40 EUR wird als Einstiegszone gesehen; Käufe um 37 EUR genannt. Weiteres Potenzial um 50 EUR als Unterstützung; Zielbild 80 EUR in 18–24 Monaten wird diskutiert. Kritische Stimmen warnen vor KI-Hype/Überkapazitäten; andere setzen auf fundamentale Investitionen und ROI. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.