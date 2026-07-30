RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 62 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 60,40 auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,78 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +2,99 %/+49,50 % bedeutet.