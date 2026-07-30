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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Nemetschek-Sentiment gemischt bis vorsichtig optimistisch. Kurzfristig ca. -5% Kursrückgang, Fundamentals bleiben stark: Q2-Umsatz +14,5% (währungsbereinigt); SaaS +29,6%; EBITDA-Marge ~30% (31% bereinigt); EPS 0,57€. HCSS-Akquisition stärkt Build; Bluebeam Max/KI-Initiativen erhöhen Effizienz. JPMorgan belässt Overweight mit 110€ Ziel; Mehrheit erwartet Kursanstieg – insgesamt konstruktiver Blick.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +11,22 %
    Platz 2
    Performance 1M: -18,30 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,22 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +10,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: -32,90 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon. Kursnähe zu 27–40 EUR wird als Einstiegszone gesehen; Käufe um 37 EUR genannt. Weiteres Potenzial um 50 EUR als Unterstützung; Zielbild 80 EUR in 18–24 Monaten wird diskutiert. Kritische Stimmen warnen vor KI-Hype/Überkapazitäten; andere setzen auf fundamentale Investitionen und ROI. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +10,56 %
    Platz 4
    Performance 1M: +28,00 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine überwiegend positive Anlegerstimmung zu Drägerwerk. Schwerpunkte: Margensteigerung. Q2 2026: Umsatz +8,6%, Nettogewinn +153%, EBIT-Marge im Aufwärtstrend; Cap Markets Day am 18.11.2026 zur Zielmarke >10%. Debt nahezu schuldenfrei bis 2026-Ende, potenziell höhere Dividende. KGV ~11; Mindestens 10% Margin. Kapitalstruktur (Vorzugsaktien) wird diskutiert. 14-Tage-Kursentwicklung: kein konkreter Wert genannt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -9,19 %
    Platz 5
    Performance 1M: +33,38 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,19 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu TeamViewer gemischt. Kurzfristig Aufwärtsdynamik in Chartlage, doch Gewinnmitnahmen und Skepsis bleiben. Kurs ca. 5,3–6,7€, Unterstützung ca. 5,5€, Widerstände 7,5–8€. Gap 8,50€ könnte erst mit Q3‑Zahlen angegangen werden. In 14 Tagen ca. +25% (5,3→6,7€); Ziele 8,0–9€; Pullbacks um 5,5€ möglich; Risiko bei weiterer Marktschwäche.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +8,99 %
    Platz 6
    Performance 1M: -27,41 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment. Technisch gibt es Aufwärtszeichen: Meldungen stützen den Kurs, testet vermutlich die 200-Tage-Linie; ein Ziel bei 68 wird von Beitrag 3 genannt. Fundamentale Impulse: Investitionen in APZ/Entwicklungszentrum zur Wachstums-Kapazität. 14-Tage-Performance wird nicht ausdrücklich quantifiziert; Beitrag 1 verweist auf einen Faz-Artikel.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +6,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: -39,24 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,92 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen überwiegend skeptische bis vorsichtige Stimmung zu Aixtron. Häufig wird nach den Zahlen ein weiterer Kursrutsch erwartet; kritisch wird die Nachhaltigkeit der angeblichen Zuwächse gesehen. 14-Tage-Entwicklung: deutlicher Abwärtsdruck; Hochs bei 60–62 EUR, jüngst 35–40 EUR. Halbjahresbericht wird als möglicher Katalysator gesehen.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +6,56 %
    Platz 8
    Performance 1M: -25,09 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +5,84 %
    Platz 9
    Performance 1M: -28,73 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,84 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,08 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +4,14 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,32 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,14 %.

    SAP
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 12
    Performance 1M: +19,10 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zum SAP-Sentiment eine gemischte bis vorsichtige Lage: KI-Aktien ziehen, Software fällt; Alphabet im Minus belegt eine Tech-Rotation. Makro: US-Zinsen steigen, Börse wird unsexy. Nach einem Sprint nach oben folgt Luft holen. Insgesamt Volatilität und Unsicherheit; eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 13
    Performance 1M: +28,19 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetOnline-Forum: ATOSS-Sentiment überwiegend bullisch. Kursgewinne, stabile Aufwärtsdynamik; Fundamentales robust (Cloud, wiederkehrende Einnahmen). Bewertung attraktiv: KGV ca. 22; Dividende ca. 2,5 €, ca. 3,4% Rendite bei 75 €. KI-Risiko als überschaubar bewertet. München-Standort wird diskutiert. 14-Tage-Performance wird im Text nicht konkret genannt.

    Nordex
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 14
    Performance 1M: -13,54 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

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