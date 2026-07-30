Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

wallstreetONLINE-Forum: Nemetschek-Sentiment gemischt bis vorsichtig optimistisch. Kurzfristig ca. -5% Kursrückgang, Fundamentals bleiben stark: Q2-Umsatz +14,5% (währungsbereinigt); SaaS +29,6%; EBITDA-Marge ~30% (31% bereinigt); EPS 0,57€. HCSS-Akquisition stärkt Build; Bluebeam Max/KI-Initiativen erhöhen Effizienz. JPMorgan belässt Overweight mit 110€ Ziel; Mehrheit erwartet Kursanstieg – insgesamt konstruktiver Blick.