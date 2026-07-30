Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +11,22 %
Performance 1M: -18,30 %
Tagesperformance: +10,58 %
Performance 1M: -32,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +10,56 %
Performance 1M: +28,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -9,19 %
Performance 1M: +33,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +8,99 %
Performance 1M: -27,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,92 %
Performance 1M: -39,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,56 %
Performance 1M: -25,09 %
Tagesperformance: +5,84 %
Performance 1M: -28,73 %
Tagesperformance: +4,57 %
Performance 1M: -22,08 %
Tagesperformance: +4,14 %
Performance 1M: -8,32 %
Tagesperformance: -3,82 %
Performance 1M: +19,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: +28,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: -13,54 %