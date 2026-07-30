Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Adidas-Sentiment gemischt: Fundamentale/technische Einschätzungen bleiben tendenziell positiv. Jefferies belässt Buy mit 205 EUR, JPMorgan Overweight; Bilanz sauber, KGV überschaubar (Beitrag 9). Vorstand/Aufsichtsräte kaufen, Rückkauf läuft; charttechnisch könnte es eine Erholung geben (Beitrag 6). Insolvenzrisiko wird relativiert; Sponsoring-Kosten durch FIFA/DFB werden diskutiert. Insgesamt volatil.