Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +10,56 %
Performance 1M: -32,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +9,46 %
Performance 1M: -8,50 %
Tagesperformance: +9,28 %
Performance 1M: -16,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -8,31 %
Performance 1M: -5,45 %
Tagesperformance: +7,29 %
Performance 1M: -17,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,43 %
Performance 1M: +11,23 %
Tagesperformance: -6,38 %
Performance 1M: +28,85 %
Tagesperformance: +6,03 %
Performance 1M: +10,73 %
Tagesperformance: +4,42 %
Performance 1M: -0,14 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: +19,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,69 %
Performance 1M: -1,60 %
Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: +8,24 %
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: -3,86 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +3,03 %
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: -2,42 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -5,00 %
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: +4,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -6,95 %
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: +4,33 %
Tagesperformance: +2,14 %
Performance 1M: +3,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +13,46 %