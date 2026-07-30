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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.07.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Adidas-Sentiment gemischt: Fundamentale/technische Einschätzungen bleiben tendenziell positiv. Jefferies belässt Buy mit 205 EUR, JPMorgan Overweight; Bilanz sauber, KGV überschaubar (Beitrag 9). Vorstand/Aufsichtsräte kaufen, Rückkauf läuft; charttechnisch könnte es eine Erholung geben (Beitrag 6). Insolvenzrisiko wird relativiert; Sponsoring-Kosten durch FIFA/DFB werden diskutiert. Insgesamt volatil.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +10,56 %
    Platz 2
    Performance 1M: -32,90 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon. Kursnähe zu 27–40 EUR wird als Einstiegszone gesehen; Käufe um 37 EUR genannt. Weiteres Potenzial um 50 EUR als Unterstützung; Zielbild 80 EUR in 18–24 Monaten wird diskutiert. Kritische Stimmen warnen vor KI-Hype/Überkapazitäten; andere setzen auf fundamentale Investitionen und ROI. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit genannt.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: +9,46 %
    Platz 3
    Performance 1M: -8,50 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,46 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +9,28 %
    Platz 4
    Performance 1M: -16,85 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen überwiegend vorsichtigen bis nervösen Ton; Volatilität dominiert, mit Ab- und Aufwärtsbewegungen. Kurs-Entwicklung der letzten 14 Tage war stark volatil, teils ±10–12% in kurzen Intervallen. 150€ gilt als erste technische Hürde; viele warten auf die nächsten Zahlen. Fundamentale Diskussionen drehen sich um Bewertungen, Zahlenlage und mögliche Anpassungen.

    Sanofi
    Tagesperformance: -8,31 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,45 %
    Chart Sanofi
    ISIN: FR0000120578
    WKN: 920657
    Die Sanofi Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,31 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +7,29 %
    Platz 6
    Performance 1M: -17,98 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen überwiegend vorsichtigen bis nervösen Ton; Volatilität dominiert, mit Ab- und Aufwärtsbewegungen. Kurs-Entwicklung der letzten 14 Tage war stark volatil, teils ±10–12% in kurzen Intervallen. 150€ gilt als erste technische Hürde; viele warten auf die nächsten Zahlen. Fundamentale Diskussionen drehen sich um Bewertungen, Zahlenlage und mögliche Anpassungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ASML Holding eingestellt.

    ING Group
    Tagesperformance: +6,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,23 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,43 %.

    Wolters Kluwer
    Tagesperformance: -6,38 %
    Platz 8
    Performance 1M: +28,85 %
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,38 %.

    BBVA
    Tagesperformance: +6,03 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,73 %
    Chart BBVA
    ISIN: ES0113211835
    WKN: 875773
    Die BBVA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,03 %.

    Siemens
    Tagesperformance: +4,42 %
    Platz 10
    Performance 1M: -0,14 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,42 %.

    SAP
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 11
    Performance 1M: +19,10 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zum SAP-Sentiment eine gemischte bis vorsichtige Lage: KI-Aktien ziehen, Software fällt; Alphabet im Minus belegt eine Tech-Rotation. Makro: US-Zinsen steigen, Börse wird unsexy. Nach einem Sprint nach oben folgt Luft holen. Insgesamt Volatilität und Unsicherheit; eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.

    Banco Santander
    Tagesperformance: +3,69 %
    Platz 12
    Performance 1M: -1,60 %
    Chart Banco Santander
    ISIN: ES0113900J37
    WKN: 858872
    Die Banco Santander Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,69 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 13
    Performance 1M: +8,24 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    argenx
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 14
    Performance 1M: -3,86 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Nordea Bank Abp
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,03 %
    Chart Nordea Bank Abp
    ISIN: FI4000297767
    WKN: A2N6F4
    Die Nordea Bank Abp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    DANONE
    Tagesperformance: -2,68 %
    Platz 16
    Performance 1M: -2,42 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,68 %.

    Vinci
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 17
    Performance 1M: -5,00 %
    Chart Vinci
    ISIN: FR0000125486
    WKN: 867475
    Die Vinci Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 18
    Performance 1M: +4,51 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank gemischt: Widerstände um 31,5€ (Beitrag 1) und ca. 34€ (Beitrag 6) bremsen Aufwärtsversuche; einige Trader hoffen 50€+ durch KI-/Banking-Szenarien (Beiträge 9,13,15). Positive Reaktion auf gute Zahlen/Rekordgewinn (Beitrag 15) wird teils gesehen, Skepsis wegen Regulierung/Staatseffekten (Beiträge 7,8). Insgesamt vorsichtig optimistisch, Blick auf Durchbruch über Widerstände. Die exakte 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt.

    Hermes International
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: -6,95 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Ferrari
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 20
    Performance 1M: +4,33 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 21
    Performance 1M: +3,20 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment bei Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, tendenziell vorsichtig bis leicht optimistisch. Technisch wird 47 als Widerstand gesehen, mit Zielen um 53 und 60 EUR; Barclays nennt 60. Fundamentale Debatten drehen sich um Glyphosat/EPA-Prüfung (Oktober) und regulatorische Unsicherheiten vor Wahlen. Die konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht quantifiziert.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 22
    Performance 1M: +13,46 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

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