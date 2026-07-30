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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im ATX am 30.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im ATX am 30.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
    ISIN: AT0000969985
    WKN: 922230
    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +17,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischter Anleger-Sentiment zum AT&S im wallstreetONLINE-Forum: Erholung sichtbar (Beitrag 1: 21% Tagesplus); Kurs um ca. 60€-Marke, 14 Tage in dieser Range. Bewertungen stark divergieren: Berenberg ca. 35€, Aletheia 600€ (umstritten). Einige fordern Belege, Analysten-Einigung fehlt. Fundamentals: Fiberglass-Knappheit wirkt; insgesamt vorsichtig skeptische Erholung.

    Andritz
    Tagesperformance: +11,19 %
    Platz 2
    Performance 1M: +9,25 %
    Chart Andritz
    ISIN: AT0000730007
    WKN: 632305
    Die Andritz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,19 %.

    Lenzing
    Tagesperformance: +5,66 %
    Platz 3
    Performance 1M: -9,71 %
    Chart Lenzing
    ISIN: AT0000644505
    WKN: 852927
    Die Lenzing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,66 %.

    BAWAG Group
    Tagesperformance: +4,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,75 %
    Chart BAWAG Group
    ISIN: AT0000BAWAG2
    WKN: A2DYJN
    Die BAWAG Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,69 %.

    Wienerberger
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,02 %
    Chart Wienerberger
    ISIN: AT0000831706
    WKN: 852894
    Die Wienerberger Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Raiffeisen Bank International
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,68 %
    Chart Raiffeisen Bank International
    ISIN: AT0000606306
    WKN: A0D9SU
    Die Raiffeisen Bank International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    STRABAG
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,58 %
    Chart STRABAG
    ISIN: AT000000STR1
    WKN: A0M23V
    Die STRABAG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,39 %
    Chart Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
    ISIN: AT0000946652
    WKN: 907391
    Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

    Verbund Akt.(A)
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 9
    Performance 1M: +3,69 %
    Chart Verbund Akt.(A)
    ISIN: AT0000746409
    WKN: 877738
    Die Verbund Akt.(A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    Palfinger
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 10
    Performance 1M: -7,31 %
    Chart Palfinger
    ISIN: AT0000758305
    WKN: 919964
    Die Palfinger Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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