Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 30.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +17,70 %
Tagesperformance: +17,70 %
Platz 1
Performance 1M: -41,98 %
Performance 1M: -41,98 %
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Gemischter Anleger-Sentiment zum AT&S im wallstreetONLINE-Forum: Erholung sichtbar (Beitrag 1: 21% Tagesplus); Kurs um ca. 60€-Marke, 14 Tage in dieser Range. Bewertungen stark divergieren: Berenberg ca. 35€, Aletheia 600€ (umstritten). Einige fordern Belege, Analysten-Einigung fehlt. Fundamentals: Fiberglass-Knappheit wirkt; insgesamt vorsichtig skeptische Erholung.
Andritz
Tagesperformance: +11,19 %
Tagesperformance: +11,19 %
Platz 2
Performance 1M: +9,25 %
Performance 1M: +9,25 %
Lenzing
Tagesperformance: +5,66 %
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 3
Performance 1M: -9,71 %
Performance 1M: -9,71 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +4,69 %
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 4
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
Wienerberger
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 5
Performance 1M: -8,02 %
Performance 1M: -8,02 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 6
Performance 1M: +1,68 %
Performance 1M: +1,68 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 7
Performance 1M: -6,58 %
Performance 1M: -6,58 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 8
Performance 1M: +1,39 %
Performance 1M: +1,39 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 9
Performance 1M: +3,69 %
Performance 1M: +3,69 %
Palfinger
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 10
Performance 1M: -7,31 %
Performance 1M: -7,31 %
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