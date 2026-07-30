Nemetschek legt kräftig zu - Aktie fällt nach gutem Lauf deutlich

Die Aktie fiel nach dem starken Lauf der vergangenen Tage kräftig. Nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag weitete das Papier sein Minus am Nachmittag auf zwölf Prozent aus. In diesem Jahr hat das Papier deutlich nachgegeben, Anfang Januar pendelte es noch um die 90-Euro-Marke. Dann führten die Sorgen um die Geschäftsmodelle in der Softwarebranche infolge aufkommender Konkurrenz von Apps mit Künstlicher Intelligenz (KI) für einen deutlichen Abschwung. Jüngst hatte sich die Aktie mit der Branche aber einigermaßen berappelt und war in wenigen Handelstagen um rund ein Viertel gestiegen.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek ist im zweiten Quartal trotz der schwachen Gesamtwirtschaft deutlich gewachsen. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 327,7 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 11,5 Prozent auf knapp 99 Millionen Euro zu. Währungsbereinigt wären die Zuwächse bei Erlös und Ergebnis noch etwas größer gewesen. Allerdings hatten sich Experten bei der Profitabilität teils noch etwas mehr ausgerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das zweite Quartal an sich sei solide ausgefallen, notierte Analyst Charles Brennan von der US-Investmentbank Jefferies. Zwar habe sich der währungsbereinigte Umsatzzuwachs im Vergleich zum ersten Quartal etwas verlangsamt, sei aber dennoch etwas besser gewesen als gemeinhin gedacht. Die operative Marge habe hingegen enttäuscht. Angesichts des Umsatzschwungs dürften die absoluten operativen Ergebnisse aber auf Linie mit den Erwartungen geblieben sein.

Unter dem Strich machte Nemetschek mit 66 Millionen Euro rund ein Viertel mehr Gewinn. Nemetschek-Chef Yves Padrines bestätigte die in dieser Woche um die Übernahme von HCSS angepasste Jahresprognose. Der Deal war am 1. Juli abgeschlossen worden.

Der US-Zukauf Heavy Construction Systems Specialists ist die bisher größte Übernahme der Münchener. Padrines will damit das Angebot im Infrastruktur- und Tiefbausektor ausbauen. HCSS ist nun Teil der Build-Sparte von Nemetschek, in der das Unternehmen seine Geschäfte rund um den Bau bündelt. Im Gegenzug für den Kauf übernahm die auf Software-Investments spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo laut früheren Angaben einen Minderheitsanteil von 28 Prozent an der Sparte. Laut Informationen von Bloomberg lag die Bewertung von HCSS bei dem Geschäft bei über 2 Milliarden Euro.

Die Build-Sparte wächst derzeit am stärksten im Konzern und lag umsatzmäßig damit im Quartal gleichauf mit der früher dominanten Design-Sparte mit Konstruktionssoftware. Im Bausektor profitiert Nemetschek von wachsenden Infrastrukturausgaben auch in den USA, einem wichtigen Markt des Konzerns. Padrines hat die Software der Hauptmarke Bluebeam zudem mit KI-Funktionen aufgepäppelt, wovon er sich große Chancen ausrechnet./men/nas/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,71 % und einem Kurs von 59,20 auf Tradegate (30. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +23,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,13 %. Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd.. Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -9,32 %/+88,20 % bedeutet.





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