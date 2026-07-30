AUMOVIO & BMW: Einvernehmliche Lösung – Prognose angepasst
AUMOVIO SE und BMW schließen einen weitreichenden Vergleich zum Bremssystem-Streit – alle Ansprüche sind bereinigt, die Partnerschaft wird vertieft und mit Großaufträgen ausgebaut.
Foto: AUMOVIO SE
- AUMOVIO SE und BMW haben sich auf einen Vergleich zur einvernehmlichen Erledigung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einem zurückliegenden Gewährleistungsfall beim integrierten Bremssystem geeinigt; beteiligt sind neben BMW auch Continental AG und AUMOVIO Germany GmbH; alle Ansprüche gelten als erledigt.
- Die Partnerschaft wird gestärkt und langfristig erweitert; BMW soll neue Aufträge an die AUMOVIO Germany GmbH in einem Volumen von über einer Milliarde Euro erteilen.
- Die AUMOVIO Germany GmbH zahlt im Rahmen der Gesamteinigung einen Betrag von 350 Mio. Euro an BMW, zahlbar in zwei Teilzahlungen in Q3 und Q4 2026.
- Für diesen Sachverhalt wurde bisher eine Rückstellung von 54 Mio. Euro passiviert; die bilanziellen Auswirkungen belasten das Ergebnis des zweiten Quartals 2026, wobei ein Teil der Belastung als Sondereffekt bei bereinigten Kennzahlen berücksichtigt wird.
- Für Q2 2026 wird ein bereinigter Umsatz von 4.244 Mio. Euro, ein bereinigtes EBIT von 50 Mio. Euro (Bereinigte EBIT-Marge 1,2 %) sowie ein normalisierter Free Cashflow von -34 Mio. Euro erwartet; ohne den Vergleich hätten sich Umsatz, EBIT und Marge deutlich höher entwickelt; der aktuelle Konsens liegt bei 4.413 Mio. Umsatz, 137 Mio. EBIT und 3,1% Marge.
- Für das Gesamtjahr 2026 wird die bereinigte EBIT-Marge auf 3,0–4,0% angepasst, der bereinigte Umsatz auf 17,0–17,5 Mrd. Euro, und der normalisierte Free Cashflow auf 500–700 Mio. Euro (statt früher 3,5–5,0%, 17,0–18,5 Mrd. Euro bzw. 500–800 Mio. Euro); vollständige Berichterstattung erfolgt planmäßig am 6. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsergebnisse (2. Quartal), 07:00 CEST, bei AUMOVIO ist am 06.08.2026.
Der Kurs von AUMOVIO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,44 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,70EUR das entspricht einem Plus von +7,54 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.243,10PKT (+0,20 %).
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